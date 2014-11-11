Блошиный рынок откроется на "Красном октябре" 15 ноября

Фото: M24.ru/Юлия Накошная

В субботу, 15 ноября, на "Красном октябре" будет работать блошиный рынок. Покупатели смогут приобрести антикварный фарфор, винтажную одежду, ювелирные украшения и товары для малышей. Как сообщили M24.ru, блошиный рынок в будущем станет регулярным.

Кроме того, особое внимание организаторы обещают уделить детским благотворительным фондам и продвижению молодых дизайнеров. На блошином рынке свои работы представят и студенты столичных творческих вузов: Британской высшей школы дизайна ("Британки"), МХПИ и МГХПА имени Строганова.

Также на рынке будет работать фуд-корт, где посетители смогут перекусить и приобрести фермерские продукты.

Для маленьких гостей подготовят отдельную программу: игры с огромными фигурами проекта "Картонный папа" и творческие мастер-классы "Бюро счастья". Для ребят постарше издательство "Пешком в историю" придумало специальный исторический квест по фабрике "Красный октябрь".

Отдельную экскурсию по фабрике и всему Болотному острову проведут сотрудники историко-культурологического проекта "Москва, которой нет".

Центральный блошиный рынок будет работать 15 ноября с 12.00 до 17.00 на "Красном октябре" по адресу: Берсеневская набережная, дом 12, парковка №3.

Рынок является частью проекта "На стрелке", который еще называют "Центром несовременного искусства".

Добавим, в полном объеме центр начнет работать в конце ноября. Как сообщила M24.ru пресс-служба "На стрелке", проект должен объединить галерею анктиквариата и доступный блошиный рынок.

В центре будут выставляться и продаваться вещи, изготовленные в конце XIX - первой половине XX веков.

Блошиный рынок, открывающийся в рамках проекта, пока проработает всего один день, но в планах у организаторов сделать его постоянным.

Напомним, сейчас самый крупный московский блошиный рынок "Левша" располагается за МКАД, на станции Новоподрезково. Туда переехали популярные в свое время барахолки на станциях Марк и Лианозово. Несмотря на то, что рынок уже давно находится в Новоподрезково, по старой памяти его часто называют рынком у платформы Марк.

На ярмарке "Левша" можно приобрести старинные монеты, мебель, книги, интересные статуэтки, вещи времен Советского Союза. Этому московскому рынку 200 лет. За день здесь проходит в среднем пять тысяч человек.