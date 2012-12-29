Столичные антикафе предлагают завершить 2012 год хорошими фильмами

Фото: предоставлено проектом 2do2go.ru

Интерактивная афиша Москвы 2do2go.ru составила для читателей М24.ru подборку лучших ночных кинопоказов последних выходных 2012 года.

29 декабря в антикафе "Хорошая республика" "Новогодняя Киноночь" побалует гостей тремя рождественскими историями: "Гринч - похититель Рождества", "Подарок на Рождество" и "Санта Клаус". Атмосфера уюта и рождества гарантирована.

В этот же день в "Пятнице" вспомнят прошлое… и пускай это кинопрошлое Джонни Деппа!

Ночь откроет фильм "Эдвард Руки-Ножницы" Тима Бартона - готическая история о странном меланхоличном юноше с лезвиями вместо рук, отталкивающей внешностью и богатым внутренним миром.

Далее зрители увидят фильм 1990 года "Плакса", в котором погрузятся в мир бешеного драйва, автомобильных гонок и рок-музыки. Добавим, вместе с Джонни Деппом в фильме снялся рок-идол всех времен и народов Игги Поп. А напоследок для гостей приготовили фильм Эмира Кустурицы "Аризонская мечта", в котором Депп предстает в образе романтичного мечтателя и путешественника Акселя Блэкмара.



30 декабря в антикафе "Пятница" зрители увидят фильм знаменитого советского режиссера Марка Захарова "Обыкновенное чудо", романтическую и добрую историю "Шоколад" с Жюльет Бинош и Джонни Деппом, а завершится показ фильмом "Амели" с Одри Тоту в главной роли.



Никто не отменял традиции, поэтому Новый год без советских фильмов никак! В ночь на 31 декабря в "Хорошей республике" предлагают посмотреть кино советского периода, без которого не обходится не один новый год. Действие всех картин так или иначе связано с празднованием нового года. В программе вечера такие фильмы, как "Карнавальная ночь", "Ирония судьбы, или с легким паром!" и "Чародеи".