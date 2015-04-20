Форма поиска по сайту

Последняя полнометражка о Наруто выйдет на экраны в июне

Полнометражное аниме "Наруто: Последний фильм" выйдет в прокат уже этим летом, сообщает кинокомпания "Централ партнершип". Эта часть завершит девятисерийную одноименную сагу.

Поклонники фильмов о Наруто увидят своего любимого героя с неожиданной стороны – отчаявшегося и сомневающегося. В "Последнем фильме" ему придется спасать младшую сестру своей подруги Хинаты без своих волшебных способностей.

Создатели последней части решили сделать персонажа старше – ему будет не 17 лет (как сейчас в аниме), а 19. В написании сценария участвовал Масаси Кисимото – создатель "Наруто". Кроме того, в сюжет включили долгожданную любовную историю.

Посмотреть десятую полнометражку можно будет с 4 июня.

"Наруто" – это манга Масаси Кисимото в жанре сенэн и ее аниме-экранизация. Главным героем является Наруто Удзумаки, шумный и непоседливый ниндзя-подросток, который мечтает достичь всеобщего признания и стать главой своего селения, сильнейшим ниндзя. Он - носитель девятихвостого демона-лиса, запечатанного в его теле.

Первая глава манги была опубликована 21 сентября 1999 года. В аниме-экранизацию входят два телесериала и десять анимационных фильмов. На основе манги и аниме были созданы также видеоигры, романы с иллюстрациями и коллекционная карточная игра.

