Фестиваль детской анимации "МультFEST" пройдет в Москве

"Афиша": Создать собственный мультфильм можно в "Иллюзионе"

В столичном кинотеатре "Иллюзион" с 28 по 31 марта проходит второй по счету фестиваль детского анимационного творчества "МультFEST". В рамках мероприятия юных мастеров научат создавать рисованную, кукольную, песочную, предметную, перекладную и компьютерную анимацию.

Для удобства участников поделили на возрастные группы. На конкурс принимаются работы ребят до 9 лет, от 10 до 13 лет и от 14 до 17 лет. Кроме того, свои работы на фестивале представят учащиеся и выпускники ВГИК и ШАР, сообщили организаторы.

Определять победителей поручат жюри, в составе художника, мультипликатора Марины Курчевской, сценариста, драматурга Вадима Жука, режиссера и мультипликатора Алексея Котеночкина, режиссера и мультипликатора Михаила Алдашина, актрисы озвучивания Ларисы Брохман.

В рамках мероприятия для детей организуют встречи с выдающимися мультипликаторами, мастер-классы по анимации, а также показы новых работ от российских профессиональных мультипликационных студий.

Добавим, что на фестивале представят работы 30 различных анимационных студий. Вход на мероприятие бесплатный. Однако необходима предварительная запись по телефону 8 495 632 02 86.