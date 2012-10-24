Гарри Бардин о Союзмультфильме и студии Уолта Диснея

В преддверии открытия в Москве большого фестиваля мультфильмов студию "Москвы 24" посетил аниматор и режиссер Гарри Бардин, автор таких мультфильмов, как "Летучий корабль", "Серый волк энд Красная Шапочка" и "Чуча"

В Москве стартует шестой по счету Большой фестиваль мультфильмов. В этом году он приурочен к знаковому событию – 100-летию отечественной анимации.

Программа фестиваля обещает быть интересной не только детям, но и взрослым. Показы российских и зарубежных мультфильмов пройдут сразу на нескольких столичных площадках. Торжественное открытие проекта состоится в кинотеатре "Художественный" 26 октября.

Делиться своим опытом будут приглашенные гости, в числе которых автор "Летучего корабля", "Выкрутасов" и "Чучи" - режиссер Гарри Бардин.

В студии телеканала "Москва 24" мастер анимации рассказал о своем любимом мультфильме, о влиянии американских аниматоров на творчество Союзмультфильма и о своей новой работе, которую зрители могут ждать примерно через год.



Об американской анимации

Гарри Бардин не отрицает, во многом советская мультипликация обязана американской, в свое время значительно опережавшей ее в развитии. При этом мастер отмечает, одним из любимых мультфильмов его детства была трогательная зарубежная история об олененке Бэмби.

- В свое время мы "искали ума" в Америке. В 36-м году директор Союздетфильм, которым тогда был, если мне не изменяет память, Смирнов, поехал на студию Уолта Диснея. Я думаю, впервые за историю российского быта, он честно купил технологию производства рисованной мультипликации и внедрил ее у нас на Союзмультфильме. А потом мы нашли свой путь.

О работах Тима Бертона

- Я был в Америке на премьере его картины "Ночь перед Рождеством". Как раз там я с ним и познакомился. Очень талантливый режиссер. И он не переходит на компьютерные дела, увлекается ручной техникой и достигает в этом успехов. Ручной труд – это не отыгранная еще масть.

О сыне Павле Бардине

Родители аниматора были недовольны решением сына посвятить свою деятельность мультипликации. Что касается воспитания собственного ребенка, то Бардин выбрал демократичный путь, не влияя на профессиональный выбор Павла.

- Он хотел дистанцироваться от меня, идти своей дорогой, но для этого нужно было ее найти. Вот он и искал: в газетах, журналах, на телевизионных каналах, на радио. И все равно пришел в кино.

В завершении беседы Гарри Бардин открыл небольшой секрет, который несомненно порадует поклонников его творчества. Дело в том, что новая работа режиссера должна выйти на экраны приблизительно через год.