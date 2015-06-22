Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июня 2015, 19:03

Культура

Российский мультфильм признан лучшим на фестивале во Франции

Фото: предоставлено пресс-службой

22 июня мультфильм "Мы не можем жить без космоса" студии "Мельница" завоевал награду "Лучший короткометражный фильм" на фестивале анимационного кино во французском городе Анси. Режиссер мультфильма – Константин Бронзит.

В центре сюжета анимационной картины – история двух друзей, с детства мечтающих полететь в космос. Мультфильм длится всего 15 минут.

К слову, в столице Хорватии Загребе, где также проходил анимационный фестиваль, "Мы не можем жить без космоса" завоевал гран-при.

Константин Бронзит – российский режиссер и сценарист короткометражных и полнометражных фильмов. В числе его работ – "Алеша Попович и Тугарин Змей".

Международный фестиваль анимационных фильмов проходит в Анси с 1960 года. Награды присуждаются в трех основных номинациях: короткометражные, полнометражные и телевизионные анимационные фильмы.

анимация фестиваль Анси Константин Бронзит короткометражное кино

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика