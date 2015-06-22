Российский мультфильм признан лучшим на фестивале во Франции

Фото: предоставлено пресс-службой

22 июня мультфильм "Мы не можем жить без космоса" студии "Мельница" завоевал награду "Лучший короткометражный фильм" на фестивале анимационного кино во французском городе Анси. Режиссер мультфильма – Константин Бронзит.

В центре сюжета анимационной картины – история двух друзей, с детства мечтающих полететь в космос. Мультфильм длится всего 15 минут.

К слову, в столице Хорватии Загребе, где также проходил анимационный фестиваль, "Мы не можем жить без космоса" завоевал гран-при.