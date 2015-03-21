Форма поиска по сайту

21 марта 2015, 23:10

Культура

В столице вручат первую независимую премию в области анимационного кино

Фото: ТАСС/Эмиль Матвеев

В Москве 8 апреля вручат первую независимую премию в области анимационного кино, сообщает "Интерфакс".

Презентация премии, которая называется "Икар", прошла в субботу в рамках Открытого российского анимационного фестиваля в Суздале. На презентации был оглашен шорт-лист "Икара" и вручены сертификаты номинантов.

Так, были оглашены имена претендентов в номинациях "звукорежиссер", "режиссер", "аниматор", "актер", "анимационный фильм в прокате", "лучший персонаж в анимационном фильме", "продюсер", "сериал" и "мастер".

Лауреатов премии определит экспертный совет, состоящий из 35 человек, в числе которых режиссеры, художники, драматурги.

Церемония вручения премии пройдет в Доме кино.

