В России снимут сиквел "Котенка с улицы Лизюкова"

Фото: кадр из мультфильма

Продолжение советского мультфильма "Котенок с улицы Лизюкова" выйдет на экраны зимой 2017 года. Новые приключения котенка Васи снимет анимационная компания Wizart. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Мы несколько лет шли к реализации этой идеи, нужно было уладить организационные вопросы. И теперь, заручившись поддержкой "Союзмультфильма", губернатора Алексея Гордеева и правительства Воронежской области, Алексея Котеночкина и Людмилы Злотниковой, полностью готовы приступить к производству мультфильма", – заявил руководитель Wizart Владимир Николаев.

Компания начинает съемочный период. Новый мультфильм будет 12-минутным, его сделают в формате 3D. Основой для сценария станет история, написанная в свое время автором первого мультфильма Виталием Злотниковым. Сценарий также был одобрен Алексеем Котеночкиным, художником-постановщиком "Котенка с улицы Лизюкова".

О своем намерении снять продолжение истории котенка с улицы Лизюкова компания Wizart заявила еще в 2014 году. Сейчас удалось достигнуть договоренностей с правительством Воронежской области – областные власти окажут финансовую поддержку в создании нового мультфильма. Релиз запланирован на зиму 2017 года.

Оригинальный рисованный мультфильм вышел на экраны в 1988 году. Он рассказывает о живущем в Воронеже котенке Васе, который мечтает превратиться в другое животное, чтобы не бояться дворовых собак.

Wizart – российская компания, занимающаяся производством высококачественных семейных анимационных фильмов и мультипликационных сериалов, дистрибуцией и продвижением проектов на российском и международном рынках. Среди работ компании – франшиза "Снежная королева" и мультфильмом "Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение".