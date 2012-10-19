Союзмультфильм предлагает лечить детей с помощью анимации

Союзмультфильм запускает новый проект. Студия предлагает лечить детей с помощью анимации: по мнению авторов идеи, это помогает им быстрее восстановиться после болезни. Под присмотром профессиональных художников малыши будут создавать собственные истории

Союзмультфильм запускает новый проект: студия предлагает лечить детей с помощью анимации. Под присмотром профессиональных художников ребята будут создавать собственные истории. По мнению авторов идеи, это поможет им быстрее восстановиться после болезни.

Во время уроков на Мосфильме дети пробуют силы в создании простого мультика. За 20 минут работы они успевают сделать небольшой фильм.

Создание настоящего кукольного фильма – очень кропотливая работа: и персонажей и декорации делают вручную. Чтобы герои ожили на экране, каждое их движение фиксирует фотокамера. Ради одной секунды мультфильма изменить положение куклы нужно как минимум 12 раз.

В классической рисованной анимации работы не меньше: одна секунда – это не менее 12-ти рисунков. Кроме того, художник должен рассчитать по кадрам, за какое время персонаж изменит свое положение.