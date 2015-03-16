Columbia Pictures не представляет: коллега Бекмамбетова о русском постпродакшне

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

С 17 по 19 марта 2015 года в event-холле "Инфопространство" проходит выставка-конференция "MCA Expo-2015", посвященная кинопроизводству.

18 марта в рамках выставки глава отдела постпродакшн кинокомпании Bazelevs Ксения Киселева проведет мастер-класс по кинопроизводству. На студии Тимура Бекмамбетова Bazelevs делают кино и все, что с ним связано – монтаж, наложение звука, компьютерную графику, анимацию.

Обо всех творческих процессах гостям расскажет Ксения Киселева. Слушатели мастер-класса узнают, с чего начать создание фильма, где найти средства на воплощение идей и рекламу. Ксения расскажет о трудных этапах постпрозводства, которые могут помешать съемкам картины и задержать выпуск фильма.

Проиллюстрируют выступление кадры из фильмов, сделанных на студии Bazelevs: "Ночной Дозор", "Дневной Дозор", "Черная молния", "Ирония Судьбы. Продолжение", "Елки", "Елки лохматые".

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 14.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.