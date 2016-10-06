Производство мультфильмов требует крупных затрат на дубляж – продюсер

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Производство мультфильмов требует крупных затрат на дубляж, заявил в эфире радиостанции "Москва FM", гендиректор студии "Анимаккорд" и сопродюсер мультфильма "Маша и медведь" Дмитрий Ловейко.

"Достаточно много расходов уходит на дубляж и сотрудничество с игроками мирового рынка. Например, если в русскоязычной версии мультфильма медведь разгадывает кроссворд на русском языке, символы на картинке под англоязычный вариант нужно переделать с кириллицы на латиницу", – пояснил он, рассказывая о производстве анимационных сериалов.

Эксперт добавил, сейчас создали Российский экспортный центр, с которым студия обсуждает помощь с затратами на защиту интеллектуальной собственности, которые тоже являются немалыми.

Производство сериалов иногда поддерживается государством – эксперт

"Иногда государство помогает в производстве сериалов, несмотря на то, обычно сериалы не финансируются, в отличие от полнометражного кино. Сами же мы этого финансирования не просим", – отметил Дмитрий Ловейко.

На анимационной студии "Анимаккорд" реализуются проекты в области анимации и цифровой обработки визуальных данных. Сотрудники студии выполняют проекты любой степени сложности на собственной технологической базе.

Анимационный сериал "Маша и медведь" был запущен в 2009 году. Сюжет развивается вокруг русской народной сказки "Маша и медведь". Мультфильм транслируется почти в 50 странах мира, в том числе на Корейском полуострове и в Латинской Америке.