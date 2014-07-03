Ночные показы мультфильмов организуют в лесу

Фото: организаторы "Бессонницы"
Анимационный опен-эйр фестиваль "Бессонница" пройдет с 17 по 20 июля в Калужской области, в 200 километрах от Москвы. Три ночи подряд ( в общей сложности 36 часов) на десятиметровых экранах прямо в лесу будут транслировать авторскую анимацию.
"Это последние работы дружественных нам фестивалей, например, открытого российского фестиваля в Суздале и Международного фестиваля анимационных фильмов в Аннеси. Также у нас есть собственный конкурс новых российских и зарубежных работ", – отметили организаторы.
Кстати, устроители "Бессонницы" уверены, что ночь – самое удобное время для показа мультфильмов, так как естественная темнота обостряет зрительское восприятие и дает возможность отвлечься от будничной суеты.
Фото: организаторы "Бессонницы"
Днем в рамках фестиваля российские аниматоры будут читать лекции и учить создавать мультфильмы.
Для участников и посетителей фестиваля в деревне Рыляки разобьют палаточный лагерь.
Вход бесплатный.
История вопроса"Бессонница" стартовала в 2008 году в рамках музыкального фестиваля "Пустые холмы". В 2012-м этот проект закрылся, но организаторы "Бессонницы" продолжили радовать зрителей качественными мультфильмами.
В 2013 году фестиваль анимации провели вблизи Николо-Ленивца в Калужской области. Мероприятия посетили порядка 2,5 тысяч человек.