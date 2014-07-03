Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Фестивали

03 июля 2014, 17:07

Ночные показы мультфильмов организуют в лесу

анимация мультфильмы фестивали и праздники Калужская область

Фото: организаторы "Бессонницы"

Анимационный опен-эйр фестиваль "Бессонница" пройдет с 17 по 20 июля в Калужской области, в 200 километрах от Москвы. Три ночи подряд ( в общей сложности 36 часов) на десятиметровых экранах прямо в лесу будут транслировать авторскую анимацию.

"Это последние работы дружественных нам фестивалей, например, открытого российского фестиваля в Суздале и Международного фестиваля анимационных фильмов в Аннеси. Также у нас есть собственный конкурс новых российских и зарубежных работ", – отметили организаторы.

Кстати, устроители "Бессонницы" уверены, что ночь – самое удобное время для показа мультфильмов, так как естественная темнота обостряет зрительское восприятие и дает возможность отвлечься от будничной суеты.

Фото: организаторы "Бессонницы"

Днем в рамках фестиваля российские аниматоры будут читать лекции и учить создавать мультфильмы.

Для участников и посетителей фестиваля в деревне Рыляки разобьют палаточный лагерь.

Вход бесплатный.

История вопроса

"Бессонница" стартовала в 2008 году в рамках музыкального фестиваля "Пустые холмы". В 2012-м этот проект закрылся, но организаторы "Бессонницы" продолжили радовать зрителей качественными мультфильмами.

В 2013 году фестиваль анимации провели вблизи Николо-Ленивца в Калужской области. Мероприятия посетили порядка 2,5 тысяч человек.

Сюжет: Бесплатная Москва

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать