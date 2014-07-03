Ночные показы мультфильмов организуют в лесу

Фото: организаторы "Бессонницы"

Анимационный опен-эйр фестиваль "Бессонница" пройдет с 17 по 20 июля в Калужской области, в 200 километрах от Москвы. Три ночи подряд ( в общей сложности 36 часов) на десятиметровых экранах прямо в лесу будут транслировать авторскую анимацию.

"Это последние работы дружественных нам фестивалей, например, открытого российского фестиваля в Суздале и Международного фестиваля анимационных фильмов в Аннеси. Также у нас есть собственный конкурс новых российских и зарубежных работ", – отметили организаторы.

Кстати, устроители "Бессонницы" уверены, что ночь – самое удобное время для показа мультфильмов, так как естественная темнота обостряет зрительское восприятие и дает возможность отвлечься от будничной суеты.

Фото: организаторы "Бессонницы"

Днем в рамках фестиваля российские аниматоры будут читать лекции и учить создавать мультфильмы.

Для участников и посетителей фестиваля в деревне Рыляки разобьют палаточный лагерь.

Вход бесплатный.