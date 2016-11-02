Форма поиска по сайту

02 ноября 2016, 03:49

Рисовать и озвучивать мультфильмы научат в культурном центре ЗИЛ

Фото: multfest.ru

Фабрика мультфильмов пройдет с 3 по 6 ноября в Культурном центре ЗИЛ , сообщают организаторы мероприятия.

Дети и взрослые смогут не только увидеть, как делаются мультфильмы в разных техниках, но и поучаствовать в их создании: придумать историю и персонажей, нарисовать, слепить и озвучить уже готовый фильм.

В 24 цехах маленькие и взрослые гости будут снимать мультфильмы и в традиционных – рисованной, пластилиновой, кукольной, – и в более редких техниках, например, сыпучей анимации или ожившей живописи. А еще можно будет снимать мультфильмы из одежды, картонные ленты и мультики из "замороженного света", а также попробовать кофейную и меловую анимацию.

Фото: multfest.ru

Кроме того, на Фабрике, которая пройдет уже в шестой раз, откроются мастерские по написанию сценариев, раскадровке, озвучиванию мультфильмов. Будет работать мастерская самостоятельной анимации, и цех экспериментальной анимации, а еще можно будет научиться создавать мультфильм в технике ротоскопа и многое другое.

Для тех, кто всерьез интересуется мультипликацией, в лектории культурного центра будут организованы встречи с представителями индустрии и лекции известных российских аниматоров.

Каждый день работы Фабрики будет разбит на два сеанса по 3 часа, первый будет начинаться в 11:00, второй - в 15:00. При этом можно купить билет на один или на оба сеанса сразу.

Дата: 3–6 ноября

Место: Культурный центр ЗИЛ

