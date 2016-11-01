Создатель мультфильма про Бонифация расскажет о любимых героях

Дата: 2 ноября, 19:00
Место: галерея "Беляево", ул. Профсоюзная, 100
Кадр из мультфильма "Каникулы Бонифация"
Ради чего идти: узнать историю советской анимации, услышать рассказ художника Сергея Алимова о создании запоминающихся персонажей.
Что еще: Народный художник РФ, обладатель международных призов и премий, аниматор Сергей Алимов нарисовал героев таких популярных мультфильмов, как "Топтыжка" и "Каникулы Бонифация". Его работы стали символом советской анимации. На встрече мастер расскажет, как создать персонаж, которого полюбят все, и отчего секрет успеха напрямую зависит от неправильных пропорций и акцентированных деталей.
Стоимость билетов: 100/50 рублей.