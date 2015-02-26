"День с полицией": Как работает столичная туристическая полиция

Чаще всего иностранцы просят сотрудников туристической полиции сфотографироваться с ними на память. Об этом корреспонденту телеканала "Москва 24" рассказал представитель самого молодого полицейского подразделения Резван Мусаилов.

Впрочем, туристы обращаются к полицейским и с действительно важными вопросами. Например, просят помочь сориентироваться в городе или показать дорогу до ближайшей станции метро.

Батальон туристической полиции начал работу летом прошлого года. Сейчас он насчитывает около 200 сотрудников. Знание английского языка полицейские оттачивают на специальных занятиях по 5 часов в неделю.

"Основной акцент в подготовке делается именно на английский язык, поскольку это язык международного общения. Однако у нас есть сотрудники, владеющие несколькими иностранными языками, например, немецким и французским", – пояснил командир 3-го батальона 1-го оперативного полка полиции УВД РФ по Москве Илья Егорченко.

Помимо консультирования иностранцев турполицейские должны выполнять и основные обязанности сотрудника патрульно-постовой службы. Например, следить за тем, чтобы прохожие не курили в общественных местах.

В планах к чемпионату мира по футболу 2018 года – подготовить около 500 полицейских, которые будут свободно говорить по-английски. Стимул учить язык есть – за его знание сотрудникам туристической полиции положена ежемесячная прибавка к зарплате в размере 20 тысяч рублей.