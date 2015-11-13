В школе Star Talk пройдет бесплатный мастер-класс по стилю

14 ноября в школе иностранных языков Star Talk пройдет бесплатный мастер-класс "Секреты стильного образа".

Эта лекция на английском языке будет интересна и полезна всем, кто увлечен модой и стилем. Профессиональный стилист не только расскажет о последних тенденциях и трендах, но и поможет подобрать каждому слушателю свой индивидуальный и неповторимый образ. Мастер-класс будет полезен и тем, кто заказывает одежду на иностранных сайтах и не может обойтись без специфических терминов.

На мастер-классе гости смогут пообщаться со стилистом и узнать, как создать собственный образ и избежать типичных ошибок, обогатить словарный запас, получить консультацию от специалистов.