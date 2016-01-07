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07 января 2016, 17:03

ЧП

Две москвички погибли в горах Кабардино-Балкарии

Фото: АКИ-пресс/ТАСС

Две москвички и молодой человек из Санкт-Петербурга погибли в результате схода лавины в Кабардино-Балкарии, сообщает Агентство "Москва".

ЧП произошло в 10:30 на горе Чегет. Тела погибших уже опознаны и в ближайшее время будут доставлены на родину.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать экстренные службы.

Высота горы Чегет почти 3,8 тысячи метров. Она является популярным местом туризма и центром горнолыжного спорта.

Напомним, в июле в районе пика Ленина в Киргизии погибли трое российских альпинистов.

Тела альпинистов были эвакуированы на вертолетах Генерального штаба Вооруженных сил Киргизии.

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