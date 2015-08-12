Аллеям парка Горького вернут исторические названия

12 августа парк Горького отметит 87-й день рождения, в честь которого некоторым аллеям вернут исторические названия. Об этом сообщает пресс-служба парка.

"Отдавая дань истории, в день рождения парка мы вернем некоторым аллеям их названия времен 1930 и 1950 годов, которые более полувека оставались в забвении", - говорится в сообщении.

Так, в парке вновь появятся Первая и Вторая Ландышевые аллеи, Аллея физкультурников, Аллея цветов, Аллея искусств, Зимняя, Весенняя, Летняя и Осенняя аллеи.

Исторические аллеи

1-я и 2-я Ландышевые

Ландышевые аллеи - творческий проект художников-конструктивистов Владимира и Георгия Стенбергов. Название пришло вместе с необычными светильниками, установленными в 1930-е, с открытием парка, и демонтированные в 1960-х годах.

Здесь снимались эпизоды многих известных советских фильмов, например "Я шагаю по Москве", а по краям летом высаживали ландыши.

Аллея Физкультурников

В 1930-е годы на этой аллее располагались скульптуры спортсменов, а на лужайках рядом - тренажеры, турники и сетки для игры в волейбол. Отсюда и пришло название - Аллея физкультурников.

Аллея цветов

Работники архива нашли упоминание Аллеи цветов на карте 1935 года. Эта аллея по праву носит свое название - первый взгляд с балюстрады поражает яркостью и буйством цветов белого, желтого, сиреневого, серебристого и голубого. Почти с порога посетителей встречают лавандовые поля и четыре цветника с перовскими розами, пышными злаками, флоксами, левкоем, сальвией, вербеной и агавой.

Аллея Искусств

В 1950-е годы аллея носила название "Театральная". Здесь располагался Летний театр, в котором демонстрировали спектакли по пьесам Островского, Фонвизина и Шекспира. По соседству с ним располагались выставочные павильоны и кинотеатр, где в течение всего летнего сезона проходили показы художественных фильмов.

Аллеи "Времена года"

Фонтанную площадь окружают четыре дорожки, отличающиеся по растительности, местам досуга, цветовой гамме и освещению. Рядом с аллеями находился ресторан “Времена года” и знаменитый павильон "Шестигранник".

Зимняя аллея

Берет начало от Аллеи цветов. Примечательно то, что в советские годы на ней заливали каток и многие представители старшего поколения, прогуливаясь в тени лип, с теплотой вспоминают годы молодости в парке.

Весенняя аллея

В марте эта аллея наполняется запахами первоцветов, а в апреле здесь появляются первые тюльпаны и нарциссы, которые в конце мая сменяются роскошными пионами.

Летняя аллея

Располагается напротив зимней. Недалеко от нее находится хорошо известный каждому посетителю пункт проката с велосипедами, лонгбордами, роликами и самокатами. Это широкая и светлая аллея, за которой удобно расположился Спортивный центр с летними видами спорта - пляжным волейболом и баскетболом.

Осенняя аллея

Плавно переходит от летней и заканчивается на Аллее цветов - в тени деревьев на газоне бегают белки, пролетают скворцы и вороны, здесь чаще всего наши посетители кормят с руки синиц. А еще именно отсюда открывается завораживающий вид на Главный вход и балюстраду, обрамленный красными и золотыми оттенками в осеннее время.

