Автомобили пьяных водителей предлагают оснастить алкозамками

Пьяных водителей предлагают обязать ставить "алкозамки"

Автомобили водителей, которые садятся за руль в нетрезвом виде, предлагают оснастить алкозамками. Законопроект об этом внесен в Мосгордуму Советом молодых юристов московского отделения Ассоциации юристов России. В случае принятия, он вступит в силу уже в следующем году, рассказал в эфире "Москва FM" инициатор законопроекта, юрист Максим Ноятов.

"Законопроект предусматривает установку таких устройств после 1 января 2014 года. Если водитель был остановлен в нетрезвом виде - он лишается прав, и потом уже будет обязан установить на свое транспортное средство алкозамок", - отметил Ноятов.

По его словам, вскрыть и как-то нарушить работу прибора не удастся, так как он будет опломбирован. Погрешность у прибора существует, но не больше 0,5 промилле. А предложить "подуть в трубочку" пассажиру тоже не очень действенно.

"Замок не один раз запрашивает пробу воздуха. Он запрашивает через некоторые промежутки времени", - пояснил Ноятов.

Но у заместителя председателя комиссии Моcгордумы по безопасности Сергея Гончарова, инициатива молодых юристов поддержки не нашла. По его словам, законопроект не доработан, и вызывает много вопросов.

"Уж если мы блоху подковали, наши умные граждане всегда найдут способ сделать так, чтобы этот замок работал им на руку", - сказал Гончаров.

Напомним, на рассмотрении Госдумы находится законопроект, ужесточающий ответственность за вождение в нетрезвом виде. В частности, предлагается щтрафовать пьяных водителей на 30 тысяч рублей. При этом повторное нарушение карается штрафом уже в 200 тысяч рублей или обязательные работы, или даже арестом на срок до полугода. Также идут дебаты по возвращению водителям 0,2 промилле.