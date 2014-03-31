Срок продажи алкоголя со старыми марками продлят до 1 января 2015 года

Срок обращения алкоголя со старыми марками продлили до 2015 года

Правительство России намерено продлить до 1 января 2015 года оборот алкоголя с акцизными марками старого образца. Постановление об этом подготовлено Росалкогольрегулированием и было обнародовано на сайте кабинета министров.

На такой шаг власти пошли в связи со значительным объемом нараспроданной алкогольной продукции со старыми марками, говорится в документе.

Постановление о правилах маркировки вводит новые требования к образцам марок, а также подаче деклараций. Эти требования были законодательно приняты в июле 2012 года.