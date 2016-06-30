Государство может продлить выдачу акцизных марок старого образца

Поставки импортного алкоголя снизились

Часть ходового импортного алкоголя может закончиться уже к концу июля. Импортеры столкнулись с острым дефицитом акцизных марок старого образца, в то время как новые не напечатаны из-за того, что до сих пор не проведен конкурс на выбор подрядчика.

Как сообщало m24.ru, поставщики оказались по угрозой срыва высокого сезона в конце года, обеспечивающего серьезную часть доходов. Также это может повлечь снижение поступлений в государственный бюджет. Проблемы с изготовлением марок нового образца возникли из-за завершившейся в мае реорганизации Гознака в акционерное общество, а также в связи с изменением требований к маркировке алкогольной продукции.

По данным Союза импортеров алкогольной продукции, проблемы с получением акцизных марок уже привели к резкому снижению ввоза алкоголя отдельными компаниями. Ситуацию в эфире радиостанции "Москва FM" прокомментировал главный редактор портала "Алкоголь.ру" Михаил Смирнов.

"Объявление конкурса, поиск исполнителя, разработка и производство новых марок могут занять продолжительное время. По этой причине, скорее всего, будет принято решение о продлении выдачи марок старого образца приблизительно на год", – объяснил Смирнов.

По мнению эксперта, в этом вопросе государство должно пойти навстречу поставщикам, так как они обеспечивают серьезные поступления в бюджет.

Поставки алкоголя из-за рубежа могут остановиться

О возникших сложностях с получением марок, в том числе старого образца, сообщили и в компании Bacardi. По словам президента Simple Group Максима Каширина, компания успела запастись марками и пока не испытывает сложностей, но если марки не появятся до сентября, то последствия будут очень болезненными.

Союз импортеров алкогольной продукции (СИАП) запланировал обратиться к вице-премьеру Игорю Шувалову.

По словам председателя правления СИАП Валерия Филатова, проведение тендера, разработка, заказ, производство и поставка акцизных марок могут занять несколько месяцев.