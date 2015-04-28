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Политика

28 апреля 2015, 14:54

Трудовые коллективы предлагают тестировать на алкоголь

алкоголь тестирование Евгений Брюн власть

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Главный нарколог Москвы, директор Московского научно-практического центра наркологии (МНПЦ) департамента здравоохранения Евгений Брюн на пресс-конференции предложил тестировать трудовые коллективы на алкоголь и наркотики. Прямую трансляцию мероприятия проводило M24.ru.

По словам Брюна, нужен закон, который позволил бы войти в трудовые коллективы и "провести там профилактические мероприятия". По его мнению, в таком тестировании нуждаются все коллективы, и в первую очередь мужские.

Как отметил главный нарколог, с МНПЦ на постоянной основе сотрудничает только Мосгортранс.

Брюн добавил, что необходимо открыть референс-центры, где будут исследовать все новые вещества, ввозимые в страну, на наличие наркотиков.

Ранее M24.ru сообщало, что пациентам в поликлиниках предложат сдать тест на алкозависимость. Сейчас разрабатываются поправки в стандарты по оказанию наркологической помощи, которые будут направлены в Министерство здравоохранения до октября 2015 года.

Если изменения вступят в силу, то проверять посетителей московских поликлиник на алкозависимость начнут уже до конца года. Сдать анализ предложат пациентам с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечными расстройствами, гепатитом и другими болезнями, которые возникают при злоупотреблении спиртным. Смысл тестирования в том, чтобы человек осознал проблему и начал лечение.

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