В России начали расти поставки импортного алкоголя

Фото: ТАСС/Елена Нагорных

В России начали увеличиваться объемы импортного алкоголя. За первое полугодие поставки рома в страну выросли на 35 процентов, а виски – на 2 процента.

Директор Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя Вадим Дробиз рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что в этом году рост импорта составил в среднем 10 процентов, но до уровня докризисного 2014 году еще далеко.

"Рост импорта алкоголя на 10 процентов в этом году ни о чем не говорит. Идет сравнение с 2015 годом, но тогда все рухнуло на 30-35 процентов. Рынок гармонизируется, но в ближайшие два-три года лучше не будет. Населению нужно год-полтора, чтобы понять, что это уже не кризис, а нормальная обычная жизнь", – пояснил он. Эксперт отметил, что за полтора года цены на импортный алкоголь выросли на 25 процентов.

Как пишет "Коммерсантъ", в этом году рост также показала текила — на 2,8 процента. При этом объемы импортной водки снизились за полугодие на 24,7 процента.

26 июля в России начала действовать минимальная розничная цена на шампанское. Стоимость бутылки объемом 750 миллилитров установлена на уровне в 164 рубля. Отпускная цена у производителя – 115 рублей, для оптовых закупок – 133 рубля.

С 13 июня минимальная розничная цена на полулитровую бутылку водки в России повысилась на 5 рублей – со 185 до 190 рублей. Также выросла минимальная отпускная цена водки – со 162 до 165 рублей и оптовая – со 170 до 174 рублей.