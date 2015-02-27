В России предложили ввести минимальные цены на пиво

Фото: M24.ru

Национальный союз защиты прав потребителей предлагает ввести в России минимальные цены на пиво, сообщает "Интерфакс".

По мнению союза, это необходимо для устранения с рынка псевдопивных напитков - продуктов, представляющих собой смесь воды, спирта, красителя и ароматизаторов.

"Для производства псевдопивных напитков, используется неучтенный спирт неизвестного происхождения - возможно, из непищевого сырья. Кроме того, ради снижения себестоимости производители используют ПЭТ-тару, из которой в продукцию выделяется токсичное вещество", - считают в союзе.

По мнению организации, минимальная розничная цена литра пива (или пивного напитка) должна составлять не менее 70 рублей, оптовая цена - не менее 60 рублей за литр, а цена производителя - не менее 55 рублей.

В настоящее время государство регулирует цены только на крепкие (выше 28 градусов) напитки, произведенные в России. также прорабатывается вопрос госрегулирования цен на вино, в том числе шампанское.