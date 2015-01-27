Москвичи решат, нужно ли повышать возраст продажи алкоголя до 21 года

Москвичи решат, нужно ли повышать возраст продажи алкоголя

Москвичам предложат проголосовать, нужно ли повысить минимальный возраст, с которого можно будет покупать алкоголь - с 18 лет до 21 года. Этот вопрос в ближайшее время разместят в проекте электронных референдумов "Активный гражданин", рассказал M24.ru глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Ранее сообщалось, что идею повысить возраст для продажи спиртных напитков предложила Общественная палата. Она уже заручилась согласием семи регионов, в том числе Тульской области, Хабаровского края и Республики Крым. "В столице этот вопрос должны решить сами москвичи", - заявил M24.ru Алексей Немерюк.

Депутаты и общественники уже не раз предлагали повысить возраст для продажи спиртных напитков до 21 года. Но до сих пор подобные идеи отклонялись. Законопроект, который еще два года назад внес в нижнюю палату парламента первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Вячеслав Фетисов, пока лежит в Госдуме без движения. Однако осенью 2014 года сенатор заявил о том, что будет добиваться принятия документа. Его поддержала Общественная палата и некоторые регионы. В ОП отмечают, что повысить возраст для продажи алкоголя можно и на региональном уровне, не дожидаясь федеральных законов. Депутаты и общественники уже не раз предлагали повысить возраст для продажи спиртных напитков до 21 года. Но до сих пор подобные идеи отклонялись. Законопроект, который еще два года назад внес в нижнюю палату парламента первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Вячеслав Фетисов, пока лежит в Госдуме без движения. Однако осенью 2014 года сенатор заявил о том, что будет добиваться принятия документа. Его поддержала Общественная палата и некоторые регионы. В ОП отмечают, что повысить возраст для продажи алкоголя можно и на региональном уровне, не дожидаясь федеральных законов. Защитники идеи ссылаются на западный опыт. Так, например, в США алкоголь можно купить только с 21 года. С 20 лет крепкий алкоголь продают в Норвегии, Швеции, Финляндии, Исландии и Японии. А вот в Великобритании и Франции, как и в России, спиртное можно купить с 18 лет, а в Италии - и вовсе с 16.





Главный врач наркологического диспансера №12 Юго-Западного административного округа города Москвы Олег Зыков считает, что возраст продажи алкоголя сейчас соотносится с совершеннолетием. "В 18 лет мужчина идет в армию. Если ему доверяют оружие, должны и доверять покупку алкоголя. Однако я согласен с тем, что в 18 лет человек не вполне может отвечать за свои поступки, в этом случае надо в целом повышать возраст совершеннолетия, и, как следствие, возраст покупки алкоголя", - отметил он.

Зыков отметил, что повышение возраста не приведет к снижению алкоголизации населения. Здесь необходим комплексный подход: профилактика здорового образа жизни, работа с группами риска и реабилитация.По его словам, одни запреты приведут к тому, что молодежь начнет искать новые пути изменить сознания. "Спайсы получили такое широкое распространение, потому что власти активно боролись с другим видом наркотика - дезоморфином", - отметил он.



Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова, в свою очередь, считает, что в идее о запрете на продажу алкоголя лицам до 21 года есть логика. "Всемирная организация здравоохранения человека до 21 года считает ребенком. Именно в этот возрасте организм становится взрослым физиологически. В 18-19 лет организм еще детский", - отметила Шарапова. Однако, по ее словам, одновременно с запретительными мерами необходимо расширять способы досуга молодежи, чтобы у подростков была альтернатива алкоголю.

Марина Курганская