26 ноября 2013, 19:16

Общество

В Химках запретят продажу алкоголя 27 ноября из-за матча ЦСКА

Фото: ИТАР-ТАСС

В связи с проведением матча "ЦСКА" - "Бавария" 27 ноября в Химках запретят продажу алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Также полиция рекомендует болельщикам приезжать на матч за 1,5 - 2 часа до игры. На игре ожидается 16 тысяч зрителей.

"Осуществлять охрану общественного порядка в период проведения матча будет более 950 сотрудников полиции. Также полицейскими будут усилены досмотровые мероприятия", - говорится в сообщении.

Напомним, матч Лиги чемпионов УЕФА между ЦСКА и "Баварией" пройдет 27 ноября на поле подмосковного стадиона "Арена Химки". Начало матча в 21.00.

Московский клуб занимает третье место в группе D, набрав после четырех матчей 3 очка. Лидирует в группе с 12 очками мюнхенская "Бавария", вторым идет "Манчестер Сити" с 9 баллами.

