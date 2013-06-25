Госдума рассмотрит поправки в закон о промилле на следующей неделе

Госдума вновь рассмотрит поправки в закон о промилле

Госдума рассмотрит поправки в административный кодекс о допустимом уровне содержания алкоголя в крови. Допустимые промилле могут вернуться в текст законопроекта уже на следующей неделе.

Если поправки будут принять, то норма составит 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. Таким образом будет учтена возможная погрешность приборов. Законопроект могут рассмотреть во втором чтении уже 2 июля.

Кроме того, внесены некоторые корректировки в наказание для пьяных водителей. Так, в случае, если поправки одобрят, нетрезвому водителю будет грозить штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Аналогично будут наказывать и за передачу автомобиля пьяному человеку.

Если машиной управлял нетрезвый водитель, не имеющий или лишенный прав, то ему будет грозить административный арест на срок до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей.

Повторное "пьяное" вождение повлечет за собой 50 тысяч рублей штрафа и лишение прав на срок до трех лет.

Напомним, в Госдуме было разработано несколько законопроектов, предполагающих изменение действующих норм определения трезвости водителей. В большинстве документов предлагается не считать водителя пьяным, если в его крови содержится менее 0,2 промилле алкоголя. Против такой инициативы выступила Госавтоинспекция.