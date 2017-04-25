Подход к формированию цены на водку согласовали в правительстве

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Минфин и Росалкогольрегулирование согласовали подход к расчету розничной и оптовой цены на водку, сообщает ТАСС. Об этом журналистам сообщил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

По его словам, параметрами формирования минимальной цены на водку станут себестоимость, наценка производителя в оптовом звене, а также наценка в рознице. Чиновник добавил, что Минфин не прогнозирует, будет ли каждый год меняться размер наценки.

В начале апреля Министерство финансов направило в Минюст приказ об увеличении минимальной розничной цены на водку. Минимальная стоимость бутылки 0,5 литра выросла с 190 до 205 рублей. В конце марта этого года Сазанов заявлял, что минимальная розничная цена на водку будет рассчитываться автоматически по специальному алгоритму. По его словам, расчет минимальной цены на водку будет проводиться 1–2 раза в год с учетом ставки акциза и надбавок производителей.



