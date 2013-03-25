Водка: антиалкогольные кампании и рост цен на спиртное в России

Спрос на водку в Москве уменьшился на 12%

В январе и феврале продажи водки в российских регионах упали на 20% - 25%. Участники рынка связывают сложившуюся ситуацию с повышением минимальной розничной цены на водку и ростом акцизов. По данным экспертов, потребители низкого ценового сегмента сейчас переходят на нелегальный алкоголь и спиртосодержащие жидкости. Кроме того, в приграничных регионах начали покупать контрабандный алкоголь.

Однако подобные ситуации не впервые возникают в России. Портал m24.ru попытался выяснить, почему алкогольные кампании прошлых веков сменились антиалкогольными кампаниями нашего времени.

Проследить историю возникновения и развития водочного производства непросто. Говорят, что первая водка появилась в Х веке – этанол путем перегонки сумел выделить персидский врач и алхимик Абу Бакр Мухаммад ибн Закария ар-Рази, родившийся на территории современного Ирана и живший на территории нынешнего Ирака.

Когда именно в России стал известен способ получения крепких спиртосодержащих жидкостей способом перегонки пищевого сырья, то есть дистилляции, неизвестно. Что касается водки, по ряду данных, впервые ее в нашу страну завезли из Генуи в 1400-х годах, однако она была продуктом повседневного спроса, и продавалась лишь в аптеках. В 1552 при Иване Грозном появляется Царев кабак в Москве, который, правда, был открыт только для опричников.

Однако последующие русские цари поняли, что торговля водкой – хороший способ пополнения казны. Начиная с Бориса Годунова, для губерний и волостей устанавливалась определенная сумма, которую необходимо было передавать в казну с продажи водки. Так как "план" надлежало выполнять, водка насаждалась насильственно вплоть до того, женщин, которые пытались увести своих мужей от "питьевых дворов", подвергали порке.

Впоследствии Екатерина Вторая разрешила торговать спиртным частным лицам. По ее указу "кабаки и лавки открылись повсеместно, более половины денег в казну стало поступать пьяных. На вопрос княгини Дашковой: "Почто спаиваешь русский народ?" Екатерина ответила: "Пьяным народом править легче".

В 1860 году откупная система заменилась налогом с оборота, что убрало последние препятствия к развитию пьянства.

Однако в 1901 году Александр III вводит государственную водочную монополию. При Николае II в 1914 году в связи с началом войны в России был введен "сухой закон", который пришедшее к власти в 1917 году советское правительство продлило до 1924 года. Что, собственно, можно считать первой антиалкогольной кампанией в СССР.

В это время потребление алкоголя на душу населения в сравнении с Европой был самый низкий - 0,83 литра абсолютного алкоголя (безводного спирта) в год.

Однако впоследствии власти то "отпускали вожжи", то время от времени пытались регулировать ситуацию, проводя антиалкогольные кампании. Таковых во время существования СССР было еще четыре: в 1929, 1958, 1972 и в 1985 годах. В эти периоды, как следствие, алкоголь дорожал, что находило отражение в устном народном творчестве, по которому можно даже и сейчас определить ценовой диапазон.

Нас хотели напугать,

Водку сделали по пять.

Даже если станет восемь -

Все равно мы пить не бросим.

Доложите Ильичу -

Нам и десять по плечу!

Ну а если будет больше -

Значит, сделаем как в Польше;

Если ж будет двадцать пять -

Будем Зимний брать опять...

Особенно памятная последняя, "горбачевская" кампания. В 1984 году потребление спиртных напитков в СССР достигло рекордного уровня - в 10,5 литров зарегистрированного алкоголя в год, а с учетом подпольного самогоноварения могло превышать 14 литров. В ходе борьбы с алкогольной зависимостью населения были допущены перегибы, в частности, кампания чрезвычайно негативно отразилась на винодельческой отрасли и виноградарстве.

Однако население беспокоило то, что стоимость алкоголя резко выросла, притом что время его продажи в магазинах сократилось. Так, например, популярная водка "Андроповка", стоила до начала кампании 4 рубля 70 копеек, а с августа 1986 года стоимость самой дешевой водки составила 9 рублей 10 копеек за бутылку. Такая ситуация снова не была обойдена народным творчеством, причем объектом насмешек стал Михаил Горбачев и перестройка. Наиболее популярными прозвищами генсека стали "минеральный секретарь" и "безалкогольная бормотуха", а про борьбу с алкоголизмом складывались народные и авторские частушки вроде этих:

"На недельку, до второго"

закопаем Горбачева,

откопаем Брежнева —

будем пить по-прежнему.

или

Водку мы теперь не пьем,

Сахару не кушаем.

Зубы чистим кирпичом,

Горбачева слушаем.

или

Скажите мне, в какой стране

От этих цифр светлеют лица?

Увы, все в прошлом, где оне -

4.70, 5.30?

Однако к 2008 году потребление учтенного алкоголя на душу населения вновь составило 10 литров абсолютного алкоголя в год, а с учетом самогоноварения - около 18 литров в год, что заставило власти обратить внимание на эту проблему и принять меры.

С 1 января минимальную розничную цену водки в России подняли до 170 рублей за 0,5 литра. До этого показатель составлял 125 рублей. Кроме того, акцизы для крепких напитков выросли на 25% — с 300 до 400 рублей за литр этилового спирта. По мнению экспертов, таким образом, к 2020 году пол-литра водки может стоить 1 тысячу рублей. С начала 2013 года производство водки в России упало более чем на 30% по сравнению с прошлым годом.

Стоит отметить, что, по оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения, превышение допустимого уровня потребления алкогольной продукции (из расчета 8 литров абсолютного алкоголя в год на душу населения) является крайне опасным для здоровья нации.

Текст подготовлен по материалам из открытых источников, также использовались данные "Концепции госполитики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения России на период до 2020 г." и книги Бурыкиной М., Сазонова С. "Зависимое поведение. Причины, механизмы, пути преодоления".

