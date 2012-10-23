Российских водителей могут обязать проходить тесты на наркотики

Водителей могут обязать проходить медицинское освидетельствование на предмет принятия наркотических и психотропных веществ, особенно это коснется получающих права. Законопроект внесен в Госдуму

Российских водителей обяжут проходить дополнительные тесты на наличие в крови наркотиков и психотропных веществ. Такой законопроект на рассмотрение депутатов внесла председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая.

Прохождение этих тестов коснется тех, кто собирается получить права, и тех, кто работает на пассажирском транспорте, пишут сегодня "Известия".

Предполагается, что медосвидетельствование водителей пассажирского и грузового транспорта должно проводиться при приеме на работу и затем ежегодно — в качестве профилактики.

Законопроектом также предусмотрен отказ в выдаче прав начинающим водителям в случае подтверждения употребления ими запрещенных препаратов. "Через полгода водитель вновь сможет сдать тесты, и если результаты не выявят наркотиков в крови, то он получит водительские права", - пояснила Яровая.

Активисты движения автомобилистов с настороженностью воспринимают поправки. Во-первых, пока не ясно, кто будет проводить подобные тесты и за чей счет. "Если это медики со всем оборудованием — это один разговор, или это будет сотрудник ГИБДД, с прибором наподобие алкотестера?" — задается вопросом председатель "Движение автомобилистов России" Виктор Похмелкин.

Кроме того, при нынешних нормах, чтобы получить права, надо пройти обязательное медицинское обследование. Без заключения нарколога справку о здоровье водителя никто не выдаст.

В числе прочих мер, предлагаемых новым законопроектом, применение ограничителей скорости на автобусах для перевозок детей, общественном транспорте, маршрутных такси и транспортных средствах с опасными грузами.

Речь идет о том, что на транспорт необходимо оборудовать контрольными устройствами, которые будут фиксировать скорость движения автомобиля. А инспекторам ГИБДД может быть дано право снимать данные с таких устройств.