Отличить контрафактный виски можно по клейму на дне бутылки

В России растет рынок контрафактного виски

Одной из причин развития рынка поддельной алкогольной продукции стала любовь молодежи к алкогольным коктейлям, рассказал в эфире "Москва FM" директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

Это связано с тем, что "отличить дорогой или дешевый виски в коктейле невозможно", отметил Дробиз.

По его словам, контрафактная продукция продается в несколько раз дешевле и представляет собой обычный спирт, смешанный с ароматизаторами, красителями и другими искусственными вдобавками.

Эксперт выделил несколько этапов развития рынка контрафактного виски: в 2008-2011 годы виски продавался в канистрах и стоил 100-150 руб. за литр. С 2012 года производители контрафактного продукта перешли в более высокомаржинальный сегмент и стали разливать продукцию в бутылки. При этом бутылки производятся на российских заводах, о чем свидетельствует соответствующее клеймо внизу. По словам Дробиза, именно это позволяет отличить поддельную продукцию от настоящей.

Дробиз отметил, что в прошлом году виски обошел дорогую водку по объемам потребления. По официальной статистике, за год в России выпили 35 млн литров водки дороже 300 руб и 46 млн литров виски.

При этом рост объемов производства поддельного алкоголя, по мнению Дробиза, привел к почти двукратному снижению темпа роста импорта крепких спиртных напитков.