Госдума отклонила закон о продаже алкоголя только в специализированных магазинах

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Законопроект о продаже алкоголя только в специализированных магазинах порекомендовали отклонить в Госдуме, сообщает Агентство "Москва". Такое решение приняли на заседании комитета ГД по экономическое политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
Инициативу подали на рассмотрение депутаты "Справедливой России" Сергей Миронов, Олег Нилов, Ольга Красильникова. По их мнению, ограничения торговли алкоголем необходимы. Они помогут реально снизить потребление таких напитков среди населения, количество контрафактной продукции и, как следствие, уровень смертности.
Подробнее о причинах повышения цены на напиток читайте в материале m24.ru.