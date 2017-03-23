Госдума отклонила закон о продаже алкоголя только в специализированных магазинах

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Законопроект о продаже алкоголя только в специализированных магазинах порекомендовали отклонить в Госдуме, сообщает Агентство "Москва". Такое решение приняли на заседании комитета ГД по экономическое политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Инициативу подали на рассмотрение депутаты "Справедливой России" Сергей Миронов, Олег Нилов, Ольга Красильникова. По их мнению, ограничения торговли алкоголем необходимы. Они помогут реально снизить потребление таких напитков среди населения, количество контрафактной продукции и, как следствие, уровень смертности.

Ранее правительство поручило Минфину повысить минимальную розничную цену за пол-литра водки со 195 до 219 рублей. Соответствующие документы должны быть подготовлены до 1 апреля 2017 года. Подробнее о причинах повышения цены на напиток читайте в материале m24.ru.

