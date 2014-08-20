Круглосуточная продажа алкоголя пресечена в магазине на западе Москвы

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Кунцевская межрайонная прокуратура пресекла круглосуточную торговлю алкоголем в продуктовом магазине на улице Кубинка в ЗАО. Поводом для проверки стала жалоба местного жителя.

"Розничную продажу продуктов питания в магазине осуществляет ООО "Берта". При этом лицензия на реализацию спиртосодержащей продукции юридическим лицом в департаменте потребительского рынка Москвы не оформлялась", - сообщили в прокуратуре Москвы.

Нарушители привлечены к административной ответственности по статье "Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии".

Алкоголь изъят из магазина. До принятия решения судом спиртосодержащая продукция будет находиться у правоохранителей.