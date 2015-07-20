В России легализовали самогон и домашний виски

Фото: ТАСС/Елена Нагорных

С 1 июля в России можно легально производить виски и самогон. Отечественные компании уже начали договариваться об изготовлении этих напитков.

Главный редактор портала "Алкоголь.ру" Михаил Смирнов рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что изначально водка была дистиллятом и производилась как самогон.

"Это все сделано не для российского виски. Устранена ошибка. Сейчас виски и коньяк – это дистилляты, а водку делают, смешивая спирт с водой. Хотя на самом деле водка екатерининских времен, которая создала славу водке, – это пресловутые самогоны. Сейчас у нас появилось движение, в котором водку делают по рецепту екатерининских времен.

До этого ее приходилось делать за границей, потому что в России не было законодательной базы. Сейчас ее разрешили и некоторыми производителями начинается производство элитной водки. Это будет новая категория напитков. Такие водки у нас уже появились, и они стоят дорого", – пояснил он.

Как пишет РБК, с 1 июля вступил в силу ГОСТ "Дистиллят зерновой. Технические условия", легализующий производство любых дистиллированных напитков из зерна, в том числе виски и самогона.

До сих пор в России не было государственного стандарта для легального производства виски и самогона.

Накануне российские виноделы предложили ввести минимальные цены на свою продукцию. Этот вопрос обсуждался на заседании рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании. Минимальную отпускную цену на шампанское объемом 0,75 литра предлагается установить на уровне 115 рублей, а на литр вина – 120 рублей.

На бутылках с российскими винами и коньяками появятся федеральные спецмарки, которые будут указывать на то, что напиток произведен в России из местного сырья. Соответствующее постановление правительства подготовлено Росалкогольрегулированием и вынесено на общественное обсуждение на портале regulation.gov.ru.

Отметим, что из-за девальвации рубля и уменьшения зарплат поставки в Россию импортного крепкого алкоголя сокращаются. Многие россияне предпочитают более дешевые аналоги – напитки со вкусом виски и рома. Если сравнить июнь этого года с июнем прошлого, розничные цены на импортный крепкий алкоголь выросли на 20–25 процентов.