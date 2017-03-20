Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Молдавия исключила вино из списка алкогольных напитков, чтобы поддержать винодельческую промышленность, сообщает ТАСС.

Теперь вино в Молдавии считается "продуктом питания", произведенным путем спиртового брожения винограда и виноградного сусла. Напиток можно будет рекламировать и продавать ночью. Таким образом власти планируют поддержать винодельческие предприятия, которые пострадали от запрета на экспорт вина в Россию.

Противники этого нововведения считают, что либерализация увеличит потребление спиртного в стране. Они подчеркивают, что Молдавия уже несколько лет возглавляет рейтинг самых пьющих стран Всемирной организации здравоохранения. Ежегодно на каждого совершеннолетнего жителя там приходится до 17,4 литра чистого спирта.