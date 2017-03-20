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20 марта 2017, 17:33

Жизнь в мире

Молдавия исключила вино из списка алкогольных напитков

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Молдавия исключила вино из списка алкогольных напитков, чтобы поддержать винодельческую промышленность, сообщает ТАСС.

Теперь вино в Молдавии считается "продуктом питания", произведенным путем спиртового брожения винограда и виноградного сусла. Напиток можно будет рекламировать и продавать ночью. Таким образом власти планируют поддержать винодельческие предприятия, которые пострадали от запрета на экспорт вина в Россию.

Противники этого нововведения считают, что либерализация увеличит потребление спиртного в стране. Они подчеркивают, что Молдавия уже несколько лет возглавляет рейтинг самых пьющих стран Всемирной организации здравоохранения. Ежегодно на каждого совершеннолетнего жителя там приходится до 17,4 литра чистого спирта.

алкоголь вино Молдавия жизнь в мире

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