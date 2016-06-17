Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Минэкономразвития снимет запреты на продажу в сети лекарств, алкоголя и продуктов. Сейчас ведомство готовит поправки в различные нормативные акты.

Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что поддельный алкоголь и медикаменты и сейчас можно купить в интернете.

"У нас торговля лекарствами запрещена в интернете, но есть сотни предложений. Вам доставят лекарства куда угодно. Это серый рынок. То же самое с алкоголем. Есть специальные сайты с названиями "Дубликаты алкоголя". Там вы можете купить виски за 200 рублей", – сказал он.

По мнению эксперта, нововведения улучшат ситуацию на рынке. "На рынке появятся сертифицированные компании, которым будет что терять в случае нарушения регламента продаж. За подделку можно будет наказать. Сегодня наказывать некого", – добавил он.

В интернете разрешат продавать лекарства и алкоголь

Как пишут "Известия", благодаря этим поправкам алкоголь, продукты и медикаменты также можно будет экспортировать в посылках за границу.

В конце прошлого года президент Владимир Путин дал поручение различным ведомствам до 1 июля 2016 года проработать меры по поддержке российских компаний в сфере электронной торговли, чтобы отечественные товары могли поставляться во все страны мира.