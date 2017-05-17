Демонстрацию алкоголя по телевидению в дневное время хотят запретить

Правительству России предложили ввести запрет на показ употребления алкоголя по телевидению с 6:00 до 23:00. С такой инициативой выступил Центр разработки национальной алкогольной политики.

Трансляцию распития спиртного предлагают запретить в теле-, видео-, кинопрограммах, документальных и художественных фильмах. По мнению экспертов, в большинстве случаев демонстрацию употребления алкоголя следует воспринимать как скрытую рекламу, говорится в письме на сайте центра.

В организации отметили, что предложение направлено на снижение злоупотребления алкоголем к 2020 году. Согласно этой концепции, уровень потребления алкоголя на душу населения в России должен сократиться на 55 процентов.