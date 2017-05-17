Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 мая 2017, 12:33

Общество

Демонстрацию алкоголя по телевидению в дневное время хотят запретить

Правительству России предложили ввести запрет на показ употребления алкоголя по телевидению с 6:00 до 23:00. С такой инициативой выступил Центр разработки национальной алкогольной политики.

Трансляцию распития спиртного предлагают запретить в теле-, видео-, кинопрограммах, документальных и художественных фильмах. По мнению экспертов, в большинстве случаев демонстрацию употребления алкоголя следует воспринимать как скрытую рекламу, говорится в письме на сайте центра.

В организации отметили, что предложение направлено на снижение злоупотребления алкоголем к 2020 году. Согласно этой концепции, уровень потребления алкоголя на душу населения в России должен сократиться на 55 процентов.

16 мая в Минфине заявили, что не планируют повышать минимальные цены на водку до конца 2017 года. Повышение минимальных цен может произойти не раньше 2018 года, после того, как станет известна накопленная инфляция по итогам года.
алкоголь законы телевидение спиртное

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика