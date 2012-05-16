В Подмосковье запрещена продажа алкоголя с 21:00 до 11:00

С сегодняшнего дня на территории Московской области вступает в силу закон о полном запрете на продажу алкоголя крепче 5 градусов с 21:00 до 11:00. Об этом сообщает сайт Министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

"Установлено дополнительное ограничение времени розничной продажи практически любой алкогольной продукции: на территории Московской области не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 21 часа до 11 часов следующего дня, за исключением розничной продажи алкогольной продукции и розничной продажи пива и пивных напитков, осуществляемой организациями общественного питания (в том числе индивидуальными предпринимателями), а также розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой магазинами беспошлинной торговли. Однако до 1 января 2013 года указанное ограничение не применяется в отношении пива и напитков, изготавливаемых на его основе, с содержанием этилового спирта 5 и менее процентов объема готовой продукции", - говорится на сайте ведомства.