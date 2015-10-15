Фальшивый алкоголь начнут уничтожать через два месяца

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Росалкогольрегулирование пока не нашло способа самостоятельно уничтожать контрафактный алкоголь, поэтому в течение двух месяцев будет их разрабатывать, передает ТАСС.

"Согласно постановлению правительства России, наше ведомство теперь самостоятельно может уничтожать контрафактный алкоголь.

В постановлении прописаны правила изъятия спиртных напитков, но нет способов его уничтожения, которые могло использовать наше ведомство. Их разработают в течение двух месяцев. После чего мы сможем заняться уничтожением контрафактного алкоголя", - рассказал руководитель межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральном округу Юрий Чащин

"Скорее всего, будет объявлен конкурс среди организаций, которые смогут изымать и уничтожать спиртные напитки. То есть, как только мы арестуем продукцию, будем сообщать об этом организации. Ее специалисты будут выезжать на место и организовывать мероприятия по изъятию, хранению продукции и последующему ее уничтожению", - пояснил собеседник агентства.

Он напомнил, что до вступления в силу постановления вся процедура по уничтожения контрафактной продукции проходила через судебных приставов.

"Теперь полиция после того, как нашла контрафактный алкоголь, сразу обращается в наше ведомство. Мы направляем заявку в организацию и те уничтожают спиртные напитки. Получается, что выпало целое звено из этой цепи, что позволит значительно ускорить процедуру уничтожения алкоголя", - отметил Чащин.