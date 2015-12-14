Монополия на спиртное может принести государству дополнительный доход

Госмонополия на алкоголь снизит количество некачественных напитков

Больше половины российских предприятий по производству алкоголя являются должниками. Если поставить вопрос о возврате части госсобственности, то государство сможет получать дополнительные средства в бюджет. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

"При существующей модели управления, когда госпредприятия все равно работают на коммерческие фирмы, никакая национализация производства не даст дополнительных доходов", – отметил Шапкин.

Государственная монополия на производство и распространение алкоголя может дополнительно приносить примерно 50 миллиардов рублей в год. Помимо этого, такие меры помогут снизить количество некачественной продукции и положительно отразиться на здоровье россиян.

По словам эксперта, если не распродавать госактивы, а поставить на руководящие должности хороших управленцев, и затем вернуть часть госсобственности, то такая национализация себя оправдает и действительно принесет деньги в бюджет. "На цене для потребителя эта инициатива не скажется", – добавил он.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести государственную монополию на кадастровую оценку. Соответствующий законопроект в ближайшее время рассмотрят в правительстве, а Госдума может его принять до конца года.

Цель создания такой госкорпорации или монополии по кадастровой оценке – недопущение возможности оспаривания бизнесом этой оценки. Сейчас достаточно большое количество судебных дел по оспариванию этой оценки пересматривают в пользу предпринимателей. Введение такой госмонополии просто не позволит бизнесменам изменить стоимость, которую государство ставит для налогообложения их недвижимости. А эта стоимость и на сегодняшний день завышена.

Сейчас рыночная стоимость объектов падает, а кадастровая оценка растет, зачастую в разы. Введение такой госмонополии не будет способствовать ее снижению.