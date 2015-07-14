Магазины "Мираторг" и ресторан "Тадж Махал" могут лишиться лицензии на алкоголь

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Сеть магазинов "Мираторг" и ресторан "Тадж Махал" могут лишиться права продавать алкоголь, сообщил на брифинге глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Трансляцию мероприятия проводило cетевое издание m24.ru.

По его словам, компания лишается лицензии в случае, если в течение одного календарного года нарушает правила подачи алкогольных деклараций.

"У нас есть претенденты на аннулирование лицензий. Одно из громких имен, не подавших лицензию в первом квартале, – это "Мираторг" и ресторан "Тадж Махал". Если сейчас они пропустят декларационный период или предоставят некорректную информацию, следующим нашим шагом будет аннулирование их алкогольных лицензий", – сказал Немерюк.

Глава департамента напомнил, что в 2014-м и в первом квартале 2015 года в результате нарушений было оштрафовано около 500 организаций на сумму более 30 миллионов рублей.

Добавим, что в столице сейчас семь тысяч лицензиатов, которые получили чуть более десяти тысяч лицензий на продажу алкоголя.

Напомним, столичные магазины и рестораны должны отчитываться о продажах спиртного в каждом квартале. Если компании делают это несвоевременно, то им грозит штраф. При повторных нарушениях организацию могут лишить лицензии на продажу алкоголя.

За несвоевременную подачу декларации или искажение информации предусмотрен штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей для должностных лиц, от 50 до 100 тысяч рублей – для юридических лиц. Кроме того, лицензия на розничную продажу алкогольной продукции аннулируется решением суда в случае повторного в течение одного года несвоевременного представления декларации.

По словам Немерюка, большинство организаций, которым выписали штрафы, оплачивают их добровольно.