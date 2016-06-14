Форма поиска по сайту

14 июня 2016, 14:57

Москвичи стали меньше употреблять алкогольные напитки

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Количество потребляемого москвичами алкоголя снизилось в 2015 году по сравнению с предыдущим. Об этом сообщил журналистам руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"В 2014 году водки и ликеро-водочной продукции было реализовано на душу населения 15 литров, а в прошлом году – 13 литров, то есть на два литра крепких алкогольных напитков стали пить меньше", – цитирует его Агентство "Москва".

По словам Немерюка, коньяка и шампанского москвичи стали пить на 0,5 литра меньше, вина – на литр меньше, потребление пива упало с 91 литра в год на душу населения до 80 литров.

Ранее сообщалось, что за последние пять лет потребление алкоголя в России снизилось почти на треть. Эти данные в интервью m24.ru привел главный внештатный нарколог Минздрава России, директор Московского научно-практического центра наркологии Евгений Брюн.

По его словам, сейчас взрослый человек потребляет в среднем в год 12,8 литра абсолютного алкоголя (этилового спирта). Пять-шесть лет назад этот показатель составлял 18 литров.

Также Брюн добавил, что количество отравлений алкоголем за последние три года снизилось примерно на 25–30 процентов.

