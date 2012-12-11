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Происшествия

11 декабря 2012, 11:59

В Подмосковье за продажу акцизных марок задержан полковник ФСКН

алкоголь криминал следствие ФСКН акцизы наркополиция мо

Фото: ИТАР-ТАСС

В Подмосковье по подозрению в сбыте поддельных специальных марок на алкогольную продукцию задержан 51-летний полковник наркополиции и его 60-летний сообщник.

В поле зрения оперативников они попали в сентябре 2012 года. Тогда были выявлены факты продажи фальшивых марок, получены их образцы, установлен состав преступной группы. По данным фактам было возбуждено уголовное дело.

Полицейские сделали заказ на поставку партии 500 спецмарок на сумму 1,8 миллиона рублей. При продаже подозреваемые были задержаны, сообщает пресс-служба МВД России.

В квартирах фигурантов дела были проведены обыски, в ходе которых изъяты вещи и документы, подтверждающие их противоправную деятельность. Кроме того, в гараже одного из членов группы обнаружено около 6 тысяч бутылок поддельного алкоголя престижных марок, а из тайника его частного дома изъято 5 единиц незарегистрированного огнестрельного оружия.

В настоящее время следствие продолжается. Устанавливаются возможные соучастники и покровители из числа сотрудников правоохранительных органов.

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Сюжет: Уголовные дела в отношении полицейских

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