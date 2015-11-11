Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 ноября 2015, 14:31

Общество

Четыре человека погибли от отравления алкоголем в Домодедове

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Четыре человека погибли в результате отравления суррогатным алкоголем в Московской области, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По данным следствия, 7 ноября 2015 года четверо жителей Домодедова приобрели на территории продовольственной базы алкоголь с этикетками "Лезгинка" и "Кизляр". После употребления спиртного все четверо были госпитализированы в больницу с диагнозом "отравление суррогатами алкоголя", двое из мужчин в последующем скончались.

Также в минувшие выходные в селе Растуново Домодедовского района местный житель купил 5 бутылок алкогольной продукции с этикеткой "Баккарди" и выпил их дома в компании четверых друзей. В результате от отравления суррогатами алкоголя двое мужчин погибли, один из которых являлся сотрудником МВД России, еще двое находятся в реанимации.

По данным экспертизы в обоих случаях в суррогатном алкоголе обнаружен метанол.

Правоохранительным органам удалось установить двух лиц, которые занимались сбытом указанного алкоголя. В местах жительства и на складе в Москве проведены обыски, изъята алкогольная продукция с этикетками "Лезгинка", "Кизляр" и "Баккарди". По указанному товару назначено проведение химической судебной экспертизы.

Следственными органами СК России по Московской области возбуждено два уголовных дела по статье "Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

"Следствию предстоит установить, один ли был источник происхождения суррогатного алкоголя в обоих случаях отравления людей. В настоящее время с подозреваемыми работают следователи", – отметил официальный представитель СКР Владимир Маркин.

Ссылки по теме


Ранее на западе столицы алкоголем отравились подростки. Трое юношей и две девушки 17 лет, а также 18-летняя девушка были доставлены в больницу с диагнозом "алкогольная интоксикация". Правоохранительные органы устанавливают виновных в происшествии.

Между тем, что число алкогольных отравлений в столице снизилось почти на 30 процентов. По словам главного нарколога Минздрава Евгения Брюна, этому поспособствовал запрет продажи спиртного по ночам.

алкоголь следствие смерть отравления СКР чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика