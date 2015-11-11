Четыре человека погибли от отравления алкоголем в Домодедове

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Четыре человека погибли в результате отравления суррогатным алкоголем в Московской области, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По данным следствия, 7 ноября 2015 года четверо жителей Домодедова приобрели на территории продовольственной базы алкоголь с этикетками "Лезгинка" и "Кизляр". После употребления спиртного все четверо были госпитализированы в больницу с диагнозом "отравление суррогатами алкоголя", двое из мужчин в последующем скончались.

Также в минувшие выходные в селе Растуново Домодедовского района местный житель купил 5 бутылок алкогольной продукции с этикеткой "Баккарди" и выпил их дома в компании четверых друзей. В результате от отравления суррогатами алкоголя двое мужчин погибли, один из которых являлся сотрудником МВД России, еще двое находятся в реанимации.

По данным экспертизы в обоих случаях в суррогатном алкоголе обнаружен метанол.

Правоохранительным органам удалось установить двух лиц, которые занимались сбытом указанного алкоголя. В местах жительства и на складе в Москве проведены обыски, изъята алкогольная продукция с этикетками "Лезгинка", "Кизляр" и "Баккарди". По указанному товару назначено проведение химической судебной экспертизы.

Следственными органами СК России по Московской области возбуждено два уголовных дела по статье "Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

"Следствию предстоит установить, один ли был источник происхождения суррогатного алкоголя в обоих случаях отравления людей. В настоящее время с подозреваемыми работают следователи", – отметил официальный представитель СКР Владимир Маркин.

Ранее на западе столицы алкоголем отравились подростки. Трое юношей и две девушки 17 лет, а также 18-летняя девушка были доставлены в больницу с диагнозом "алкогольная интоксикация". Правоохранительные органы устанавливают виновных в происшествии.

Между тем, что число алкогольных отравлений в столице снизилось почти на 30 процентов. По словам главного нарколога Минздрава Евгения Брюна, этому поспособствовал запрет продажи спиртного по ночам.