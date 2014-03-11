С 11 марта в России подорожал крепкий алкоголь

Росалкогольрегулирование увеличило цены на алкоголь крепостью от 28 градусов.

Ранее M24.ru сообщало, что водка с 11 марта будет стоить не меньше 199 рублей за 0,5 литра (была 170 рублей), коньяк - 322 рубля (280 рублей), а бутылка бренди - не меньше 293 рублей (было 250 рублей).

Цены на водку в 2014 году будут поднимать два раза – в марте и августе. После 1 августа поллитра водки будет стоить 220 рублей. Коньяк и бренди в цене не увеличатся.

При этом цена водки, разлитой в тару объемом от 0,375 литра до 0,5 литра, будет равна цене водки в поллитровой бутылке.