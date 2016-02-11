Винная компания зарегистрировала марки "Водка силовых структур" и "Вдвшная"

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

"Русская винно-коньячная компания" подала в Роспатент заявку на регистрацию товарных знаков "Водка силовых структур" и "Вдвшная", сообщает Агентство "Москва".

Также в список вошла "Мчсная", "Прокурорская" и "Фмсная" водка. Фирма намерена зарегистрировать все знаки по 33-му классу – алкогольные напитки, аперитивы, вина и виски.

Член совета Ассоциации брендинговых компаний России Алексей Фадеев считает, что компания может регистрировать такие названия для того, чтобы открыть доступ продукции в сетевые магазины.



"10 назад все общество смеялось над консервами Астраханского консервного комбината под маркой "Пуин". Любая сеть с радостью ставила на полки эти консервы, а производитель вслед за этим вводил остальные, менее тенденциозные марки", – отметил он.