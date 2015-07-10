Форма поиска по сайту

10 июля 2015, 18:58

Общество

Россиянам предлагают имитирующие виски и ром напитки

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Алкогольные компании предлагают российским потребителям аналоги крепкого импортного алкоголя, которые значительно дешевле виски и рома экономсегмента. О причинах популярности подобных напитков m24.ru рассказал главный редактор портала Алкоголь.ру Михаил Смирнов.

"Ром и виски – известные напитки и для их производства необходимо придерживаться определенных технологических требований. Поэтому сейчас стало тенденцией называть произведенное, например, "Ромовым напитком". Сниженные цены достигаются игнорированием технологии производства того или иного алкогольного напитка", – пояснил он.

Однако полной замены настоящего алкоголя на "напитки", по мнению эксперта, в Москве и Подмосковье не случится.

"Вечер": Почему в России не могут победить пьянство

Сейчас идея аналогов крепкого алкоголя среди производителей пользуется особой популярностью. Это связанно как низким интересом россиян к подорожавшему крепкому алкоголю, так и с упрощенной техникой производства замены настоящих виски и рома.

Как пишет РБК, из-за девальвации рубля и падения реальных доходов населения резко падают поставки полюбившегося россиянам импортного крепкого алкоголя. Зато растет популярность их более дешевой замены: напитков, имитирующих виски и ром.

При сравнении цен июня этого года с июнем прошлого, розничные цены на импортный крепкий алкоголь выросли на 20–25 процентов.

алкоголь продукты продажи ром виски

