Россиян оградят от алкогольного маркетинга

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Госдума оградит россиян от алкогольного маркетинга. Соответствующий законопроект размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что его цель – ограничить население от влияния различных маркетинговых акций, связанных с увеличением покупательского спроса и товарооборота алкогольных напитков, в том числе от скидок и бесплатной раздачи подобных подарков.

Ожидается, что принятие такого законопроекта станет очередным шагом в оздоровлении нации. Вместе с тем, идею принятия такого закона поддержал Роспотребнадзор.