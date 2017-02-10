Форма поиска по сайту

10 февраля 2017, 13:47

Общество

Россиян оградят от алкогольного маркетинга

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Госдума оградит россиян от алкогольного маркетинга. Соответствующий законопроект размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что его цель – ограничить население от влияния различных маркетинговых акций, связанных с увеличением покупательского спроса и товарооборота алкогольных напитков, в том числе от скидок и бесплатной раздачи подобных подарков.

Ожидается, что принятие такого законопроекта станет очередным шагом в оздоровлении нации. Вместе с тем, идею принятия такого закона поддержал Роспотребнадзор.

Ранее сообщалось, что Минздрав рассматривает возможность повышения допустимого для покупки алкоголя возраста с 18 лет до 21 года.

Параллельно ведомство разрабатывает инициативу законопроекта, который запретит продавать табачную продукцию всем россиянам, родившимся после 2014 года.

