Россиян оградят от алкогольного маркетинга

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Госдума оградит россиян от алкогольного маркетинга. Соответствующий законопроект размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.
В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что его цель – ограничить население от влияния различных маркетинговых акций, связанных с увеличением покупательского спроса и товарооборота алкогольных напитков, в том числе от скидок и бесплатной раздачи подобных подарков.
Ожидается, что принятие такого законопроекта станет очередным шагом в оздоровлении нации. Вместе с тем, идею принятия такого закона поддержал Роспотребнадзор.
Ранее сообщалось, что Минздрав рассматривает возможность повышения допустимого для покупки алкоголя возраста с 18 лет до 21 года.
Параллельно ведомство разрабатывает инициативу законопроекта, который запретит продавать табачную продукцию всем россиянам, родившимся после 2014 года.
