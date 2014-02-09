Полиция задержала 7 человек после драки со стрельбой на западе Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные полицейские задержади семерых человек в возрасте от 25 до 40 лет после драки со стрельбой в одном из кафе на западе Москвы, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД России.

"8 февраля в 21.00 в кафе между двумя группами нетрезвых мужчин произошел конфликт, переросший в драку на Матвеевской улице. В ходе потасовки один из участников четыре раза выстрелил вверх из сигнального пистолета. В результате стрельбы никто не пострадал", - рассказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, одному мужчине во время драки сломали нос, нанесли рваную рану верхнего века и ушибы мягких тканей лица. Он был отправлен в медицинское учреждение, где, после оказания помощи, его отпустили. "Обе компании находились в состоянии алкогольного опьянения, сейчас претензий друг к другу не имеют", - отметили в столичном главке МВД.