В Подмосковье изъята крупная партия нелегального алкоголя

Фото: ИТАР-ТАСС

На одном из подмосковных рынков таможенники обнаружили партию контрабандного алкоголя на 8 млн рублей, сообщает пресс-центр Федеральной таможенной службы.

Таможенники изъяли незаконно ввезенные в Россию бутылки таких известных брендов, как Moet&Chandon, Crystal, Veuve Cliquot, Hennessy. Партия алкоголя состояла более чем из 3 тысяч бутылок. На них не было акцизных марок. При этом вся продукция была оригинальной.

По решению суда алкоголь был конфискован. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье "Уклонение от уплаты таможенных платежей" и "Хранение немаркированных товаров".

Напомним, что с 1 августа пол-литра водки в магазине нельзя купить дешевле 220 рублей. До этого минимальная цена была 199 рублей. Эксперты считают, что минимальные цены на вино в России могут ввести не раньше следующего года, и это вопрос перспективы. Некоторые эксперты прогнозируют и подорожание пива.